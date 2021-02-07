11 человек стали жертвами ДТП в Египте – СМИ

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Одиннадцать человек погибли в результате аварии в Египте. Об этом пишет портал Ahram Online.

По данным СМИ, ДТП случилось в субботу, 6 февраля, вблизи центральной египетской провинции Минья на шоссе Эль-Куреймат. Там столкнулись микроавтобус и автомобиль.

Жертвами аварии стали 11 человек, в том числе пара, свадьба которых была назначена на воскресенье.

Кроме того, в результате аварии имеются пострадавшие. Их точное число не называется.

Все раненые были госпитализированы в ближайшее медучреждение. Причины случившегося не уточняются.

Ранее двадцать человек погибли в результате ДТП на западе Нигерии. В аварии столкнулись два грузовика и один автобус.

27 января более 50 человек погибли в ДТП с автобусом в Камеруне. При этом ранения получили свыше 30 человек.