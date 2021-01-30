Двадцать человек погибли в результате ДТП на западе Нигерии – СМИ

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В западном нигерийском штате Квара произошло ДТП, в котором погибли по меньшей мере 20 человек. Об этом сообщает местное издание Punch.

Авария с участием двух грузовиков и одного автобуса случилась утром в субботу. По сообщению местных властей, удалось спасти одного пассажира автобуса, но 17 других сгорели, также в больнице скончались еще три человека.

Всего при ДТП были спасены 11 человек, они отделались травмами различной степени тяжести.

Ранее пассажирский автобус, следовавший из Махачкалы в Москву, столкнулся с муковозом на 409-м километре трассы Р-22 "Каспий" вблизи села Дмитриевка.