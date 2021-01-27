Более 50 человек погибли в ДТП с автобусом в Камеруне – СМИ

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На западе Камеруна произошла авария с участием автобуса и автоцистерны. Об этом сообщает агентство CNA.

Уточняется, что автоцистерна врезалась в пассажирский автобус, рассчитанный на 70 мест. По предварительным данным, в результате столкновения погибли по меньшей мере 53 человека, ранения получили более 30.

Информации о состоянии пострадавших пока нет.

Ранее сообщалось, что школьный автобус перевернулся на севере Японии. В результате аварии пострадали 11 человек. Причины ДТП не уточнялись.