Автобус с российскими рыбаками съехал в кювет в Норвегии

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В Норвегии автобус, в котором ехали 38 российских моряков с траулеров, вылетел в кювет, в результате пострадали пять человек. Об этом сообщает RT со ссылкой на генконсульство РФ в Киркенесе.

"11 февраля около 07:30 утра (09:30 мск) автобус с 38 российскими моряками (34 с траулера "Обеляй" и четыре с траулера "Капитан Дураченко") и двумя водителями, следовавший из аэропорта города Киркенес на МАПП "Стурскуг – Борисоглебск", съехал в кювет", – говорится в сообщении.

Там отметили, что по предварительным данным, пятеро россиян отделались легкими травмами. На место прибыли спасатели, они оказали пострадавшим первую помощь и перевезли россиян в больницу города Киркенес.

Уточняется, что судовое агентство планирует отправить моряков на родину другим автобусом.

Ранее автобус с туристами вылетел с дороги в Пермском крае. Автобус с туристами возвращался в Пермь с горнолыжного комплекса, на момент ДТП в салоне автобуса находились порядка 20 пассажиров. В результате случившегося никто не пострадал. При этом пассажиры были вынуждены добираться до Перми на попутном транспорте.