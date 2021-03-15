В Дагестане под грузовиком обрушился мост

В Дагестане обрушился мост во время проезда грузового автомобиля, сообщает пресс-служба МЧС по республике.

ЧП произошло в районе населенного пункта Хебда. В результате происшествия пострадал один человек. Без дорожного сообщения остались три населенных пункта – Кахиб, Гоор и Хиндах.

На место выехал руководитель Дагавтодора. Отмечается, что проезд для грузового автотранспорта есть, в понедельник же по руслу реки планируется сделать временный проезд для легковых автомобилей.

По информации ТАСС, причиной обрушения моста через реку Аварское Койсу стало превышение допустимой нагрузки КамАЗа.

В феврале в Нижнем Новгороде обрушилась деревянная конструкция торговой палатки, в результате чего погибла женщина. По предварительным данным, деревянные брусья обрушились в результате столкновения грузового автомобиля с конструкциями палатки.