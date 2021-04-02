Число жертв при крушении поезда на Тайване увеличилось до 41

Фото: National Fire Agency Department via AP

Не менее 41 пассажира сошедшего с рельс в Тайване поезда Taroko Express ("Тароко-экспресс") погибли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное центральное информационное агентство.

Кроме того, известно, что 66 человек ранены. Специалисты эвакуировали около 100 пассажиров из первой половины состава.

Поезд Taroko сошел с рельсов на территории Хуалянь. От удара некоторые вагоны деформировались.

Причиной ЧП, по предварительным данным, стало столкновение с автомобилем инженерных служб, который был неправильно припаркован возле путей. На месте инцидента находятся спасатели.