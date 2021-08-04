Названа возможная причина столкновения поездов в Чехии

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Причиной столкновения пассажирских поездов в Чехии могла стать невнимательность одного из машинистов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера, главу Минпромторга и министра транспорта страны Карела Гавличека.

"Поезд номер Ex-351 выехал на запрещающий сигнал семафора и столкнулся с (другим. – Прим. ред.) пассажирским поездом. Ситуация серьезная", – заявил Гавличек.

Вице-премьер отметил, что отменил все запланированные на сегодня встречи для того, чтобы лично приехать на место происшествия.

В посольстве РФ в Праге уточнили, что среди пострадавших при столкновении нет российских граждан.

Ранее два пассажирских поезда столкнулись в районе города Домажлице в Чехии. В результате произошедшего два человека погибли, семеро получили серьезные травмы и находятся в тяжелом состоянии. Более 30 человек получили различные травмы.

