24 января, 16:00

Транспорт

Пассажиры оплатили проезд по МЦД картой "Тройка" за 2025 год почти 225 млн раз

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В 2025 году пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) оплатили проезд при помощи транспортной карты "Тройка" почти 225 миллионов раз, сообщает пресс-служба Дептранса.

Это число оказалось на 12,5% больше 2024 года. В топе по популярности оказались станции Курская МЦД-2, Выхино МЦД-3, Славянский бульвар МЦД-1, Железнодорожная МЦД-4 и Царицыно МЦД-2.

Как сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, "Тройка" работает на всех видах московского транспорта, а также на Ярославском и Павелецком направлениях железной дороги.

"По билету "Кошелек" действует бесплатная пересадка на метро, МЦК и другие диаметры в течение 90 минут, а на некоторых маршрутах – в течение 120 минут", – указал Ликсутов.

Ранее стало известно, что с момента введения оплаты проезда с помощью Системы быстрых платежей (СБП) в московском транспорте этой услугой воспользовались свыше 24 миллионов раз.

Для проезда в метро, на МЦК и на регулярном речном транспорте необходимо сгенерировать QR-код в специальном приложении и отсканировать его на турникете. В трамвае, автобусе и электробусе нужно, наоборот, отсканировать камерой смартфона QR-код на валидаторе.

