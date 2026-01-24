24 января, 16:00Транспорт
Пассажиры оплатили проезд по МЦД картой "Тройка" за 2025 год почти 225 млн раз
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В 2025 году пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) оплатили проезд при помощи транспортной карты "Тройка" почти 225 миллионов раз, сообщает пресс-служба Дептранса.
Это число оказалось на 12,5% больше 2024 года. В топе по популярности оказались станции Курская МЦД-2, Выхино МЦД-3, Славянский бульвар МЦД-1, Железнодорожная МЦД-4 и Царицыно МЦД-2.
Как сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, "Тройка" работает на всех видах московского транспорта, а также на Ярославском и Павелецком направлениях железной дороги.
"По билету "Кошелек" действует бесплатная пересадка на метро, МЦК и другие диаметры в течение 90 минут, а на некоторых маршрутах – в течение 120 минут", – указал Ликсутов.
Ранее стало известно, что с момента введения оплаты проезда с помощью Системы быстрых платежей (СБП) в московском транспорте этой услугой воспользовались свыше 24 миллионов раз.
Для проезда в метро, на МЦК и на регулярном речном транспорте необходимо сгенерировать QR-код в специальном приложении и отсканировать его на турникете. В трамвае, автобусе и электробусе нужно, наоборот, отсканировать камерой смартфона QR-код на валидаторе.