Ушел из жизни один из старейших актеров МХАТ им. Горького Андрей Голиков

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Скончался актер труппы МХАТ имени М. Горького Андрей Голиков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе театра.

В культурном учреждении добавили, что Голиков ушел из жизни 16 марта в возрасте 80 лет. Он являлся одним из старейших актеров театра.

Как рассказала РИА Новости супруга актера Марина Павлюк, причиной смерти стала гематома лобно-височной части мозга. Голиков упал в театре и ударился головой 13 марта. Врачи провели операцию, однако актер впал в кому и не смог из нее выйти.

"Он упал назад, как оловянный солдатик, от приступа сосудистой дистонии и ударился головой о гранит", – сказала Павлюк.

Голиков родился 21 декабря 1945 года. Он окончил Школу-студию МХАТ в 1969-м. Там Голиков обучался на курсе В. П. Маркова. В 1976-м его приняли в труппу МХАТ имени М. Горького.

Зрителям актер запомнился своими ролями в постановках "Господа Головлевы", "Три толстяка", "Кремлевские куранты", "Так победим!", "Тартюф" и других.

Также Голиков был режиссером постановки "Наташа" в Грозненском русском драматическом театре имени М. Ю. Лермонтова и спектакля "Живи и помни" В. Г. Распутина. А с 2011 по 2017 год играл в театре Et Cetera. Кроме того, он преподавал в Школе-студии МХАТ, Институте современного искусства и во ВГИКе.

