Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 марта, 17:46

Культура

Ушел из жизни один из старейших актеров МХАТ им. Горького Андрей Голиков

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Скончался актер труппы МХАТ имени М. Горького Андрей Голиков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе театра.

В культурном учреждении добавили, что Голиков ушел из жизни 16 марта в возрасте 80 лет. Он являлся одним из старейших актеров театра.

Как рассказала РИА Новости супруга актера Марина Павлюк, причиной смерти стала гематома лобно-височной части мозга. Голиков упал в театре и ударился головой 13 марта. Врачи провели операцию, однако актер впал в кому и не смог из нее выйти.

"Он упал назад, как оловянный солдатик, от приступа сосудистой дистонии и ударился головой о гранит", – сказала Павлюк.

Голиков родился 21 декабря 1945 года. Он окончил Школу-студию МХАТ в 1969-м. Там Голиков обучался на курсе В. П. Маркова. В 1976-м его приняли в труппу МХАТ имени М. Горького.

Зрителям актер запомнился своими ролями в постановках "Господа Головлевы", "Три толстяка", "Кремлевские куранты", "Так победим!", "Тартюф" и других.

Также Голиков был режиссером постановки "Наташа" в Грозненском русском драматическом театре имени М. Ю. Лермонтова и спектакля "Живи и помни" В. Г. Распутина. А с 2011 по 2017 год играл в театре Et Cetera. Кроме того, он преподавал в Школе-студии МХАТ, Институте современного искусства и во ВГИКе.

Читайте также


культура

Главное

Как контактировать с токсичными коллегами?

При взаимодействии с "токсиками" важно выстраивать границы

Главная ошибка – начать оправдываться, объяснять или втягиваться в эмоции

Читать
закрыть

Для чего хотят создать сайт для знакомств с богатыми москвичами?

Среди потенциальных кандидатов будут предприниматели, топ-менеджеры и IT-специалисты

Однако эксперты уверены: такой подход создаст опасный прецедент

Читать
закрыть

Что грозит за продажу сгенерированных ИИ растений на маркетплейсах?

Возможна компенсация морального вреда и штраф

Часть статьи, которую применят при наказании, зависит от сумм, на которые были обмануты потребители

Читать
закрыть

Что стоит за слухами об увечьях лидеров Израиля и Ирана?

Эксперты уверены: сообщения о гибели лидеров Ирана и Израиля – элемент информационной войны

Официального подтверждения о серьезных травмах или гибели нет

Читать
закрыть

Что известно о футболисте "Урала", обвиняемом в убийстве москвички?

По данным СК, преступник совершил убийство под влиянием телефонных мошенников

После убийства обвиняемый вскрыл сейф и похитил более 2 тысяч долларов

Читать
закрыть

Как пережить магнитную бурю без последствий?

Важно снижать психологическую и физическую нагрузку

Нужно ложиться спать пораньше, чтобы увеличить время отдыха

Читать
закрыть

Как защитить свою квартиру от шумных соседей?

Лучше начать с диалога, поскольку сосед не всегда осознает, что мешает

Если разговор не помогает и ситуация повторяется, стоит обратиться в управляющую компанию

Читать
закрыть

Как изменится ключевая ставка в ближайшие месяцы?

Эксперты уверены: ЦБ принял стратегию на понижение ставки

Ситуация с ключевой ставкой сейчас отошла на второй план

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика