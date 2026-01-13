Число оплат проезда виртуальной "Тройкой" выросло на 65% в Москве в декабре 2025 года

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Количество оплат проезда при помощи виртуальной карты "Тройка" в декабре 2025 года выросло на 65% по сравнению с показателем 2024-го. Об этом пишет пресс-служба столичного Дептранса.

"Цифровая карта работает на всех видах городского транспорта. На нее можно приобрести самые популярные и востребованные билеты из действующего тарифного меню", – указал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По словам заммэра, в прошлом году пассажиры совершили по виртуальной карте более 9 миллионов проходов, а всего горожане выпустили свыше 260 тысяч цифровых "Троек".

Этот способ оплаты заработал в мае 2024 года. Виртуальная "Тройка" является аналогом привычной единой транспортной карты. Получить такую можно в приложении "Метро Москвы" на смартфонах. Оплата происходит при помощи QR-кода. Это позволяет не носить с собой кошельки, пластиковые карты или наличные.

Ранее стало известно, что пользователи Android теперь могут пополнить "Тройку" и карту москвича через платежный сервис Mir Pay в приложении "Метро Москвы". Для этого пассажирам нужно всего лишь добавить данные банковской карты в сервис, выбрать способ оплаты и подтвердить платеж.

По данным Дептранса, в конце 2025 года услугами мобильного приложения каждый день пользовались уже свыше 3 миллионов человек.

