18 ноября, 10:30

Транспорт

В РФ выпустили карту "Тройка" с доступом к горнолыжному курорту

Фото: пресс-служба "СберТройки"

В России выпустили первую транспортную карту "Тройка", которая объединяет оплату проезда и доступ к горнолыжному курорту "Манжерок", сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем делиться с регионами передовым опытом столицы в области пассажирских перевозок. Мы активно занимаемся улучшением наших решений, предлагая партнерам самые передовые технологии", – рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

Карту представили на Транспортной неделе в Москве. Разработчиком стала "СберТройка" при поддержке российских компаний-партнеров ISBC и Axess, уточнили в Дептрансе.

Новая карта позволяет:

  • оплачивать проезд в транспорте Республики Алтай и других регионов, где принимается транспортная карта;
  • получать доступ к горнолыжным подъемникам на курорте "Манжерок".

В департаменте подчеркнули, что это первая в стране технология такого масштаба, работающая на транспортной и курортной инфраструктурах. Чипы для карты производят на московском заводе "Микрон". Микросхемы российские.

Уточняется, что транспортная карта в Республике Алтай работает с 2022 года, а более 90% поездок в регионе пассажиры оплачивают безналично.

"Благодарим власти региона и лично губернатора Андрея Турчака за сотрудничество и поддержку в реализации новых транспортных решений", – отметил Ликсутов.

Ранее сообщалось, что более 5 тысяч родителей добавили детские карты в личный кабинет приложения "Метро Москвы". Это позволяет пополнять баланс, покупать льготные абонементы и отслеживать поездки детей онлайн, не обращаясь в кассы.

