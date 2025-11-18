18 ноября, 10:30Транспорт
В РФ выпустили карту "Тройка" с доступом к горнолыжному курорту
Фото: пресс-служба "СберТройки"
В России выпустили первую транспортную карту "Тройка", которая объединяет оплату проезда и доступ к горнолыжному курорту "Манжерок", сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
"По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем делиться с регионами передовым опытом столицы в области пассажирских перевозок. Мы активно занимаемся улучшением наших решений, предлагая партнерам самые передовые технологии", – рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.
Карту представили на Транспортной неделе в Москве. Разработчиком стала "СберТройка" при поддержке российских компаний-партнеров ISBC и Axess, уточнили в Дептрансе.
Новая карта позволяет:
- оплачивать проезд в транспорте Республики Алтай и других регионов, где принимается транспортная карта;
- получать доступ к горнолыжным подъемникам на курорте "Манжерок".
В департаменте подчеркнули, что это первая в стране технология такого масштаба, работающая на транспортной и курортной инфраструктурах. Чипы для карты производят на московском заводе "Микрон". Микросхемы российские.
Уточняется, что транспортная карта в Республике Алтай работает с 2022 года, а более 90% поездок в регионе пассажиры оплачивают безналично.
"Благодарим власти региона и лично губернатора Андрея Турчака за сотрудничество и поддержку в реализации новых транспортных решений", – отметил Ликсутов.
