Родители привязали более 5 тысяч карт москвича своих детей в приложении "Метро Москвы"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Более 5 тысяч карт москвича своих детей добавили родители в личный кабинет электронного приложения "Метро Москвы". Об этом заявил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он отметил удобства такого способа пополнения транспортных карт. В частности, родители могут покупать ребенку абонементы на проезд онлайн, отслеживать историю поездок в городском транспорте, проверять, оплачивает ли сын или дочь поездку при посадке.

"Детям или взрослым больше не нужно обращаться в кассы или автоматы по продаже билетов – родитель может легко купить льготный абонемент в личном кабинете. Мы продолжаем совершенствовать билетную систему для всех категорий пассажиров", – передает слова Ликсутова телеграм-канал Дептранса.

Ранее стало известно, что в столице выпустили новые тематические проездные билеты "Единый", посвященные платформе "Электронный дом". Сервис помогает москвичам проводить собрания собственников, общаться с соседями и управляющей компанией, а также получать всю информацию по дому. Новые "Единые" подчеркивают внимание города к развитию цифровых технологий.

