Собянин: за 10 лет mos.ru стал ядром цифровой экосистемы Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Портал mos.ru за 10 лет стал ядром цифровой экосистемы Москвы, представляющей свыше 450 услуг и сервисов. По числу электронных услуг ему нет равных среди городских порталов не только в России, но и мире, сообщил в своем блоге Сергей Собянин.

По словам мэра, история mos.ru началась в 2011 году, когда у горожан появилась возможность онлайн получать единый платежный документ и записывать ребенка в 1-й класс.

В 2015-м столичные власти запустили обновленную версию платформы. С того момента количество обращений на mos.ru выросло в 10 раз: с 80 до 852 миллионов запросов в год. Это примерно 100 тысяч обращений в час. Всего с 2011 года портал обработал свыше 5,5 миллиарда различных запросов.

Помимо mos.ru, граждане для получения услуг могут воспользоваться различными мобильными приложениями – "Моя Москва", "Госуслуги Москвы", "ЕМИАС. Инфо", "Московская электронная школа" (МЭШ). Кроме того, в приложении "Мой id" жителям доступны цифровые версии документов – полиса ОМС, СНИЛС, единого читательского билета и других.

Mos.ru также является популярной информационной площадкой, где каждый день публикуются более 140 новостей о столице. Статьи структурированы по районам, благодаря чему читатель видит интересную для него информацию.

В 2025 году на портале появился медиабанк "Мосфото" – обширная коллекция видеозаписей и фотографий, которая знакомит с различными сферами жизни города – от транспорта и образования до моды и фестивалей.

Mos.ru еще и крупнейшая справочная система. В ней содержатся актуальные сведения о более чем 13,2 тысячи учреждений и организаций Москвы.

Как отметил градоначальник, раздел "Помощь" на портале стал для москвичей удобным навигатором по основным жизненным ситуациям – от вызова мастера по ремонту до оформления документов и поиска контактов городских служб. Там собрано более 430 инструкций по основным вопросам. Также работает чат поддержки и есть форма обратной связи.

Портал стал единой точкой доступа к крупным столичным программам и проектам – программе реновации, МЭШ, "Активному гражданину", "Московскому долголетию", "Электронному дому" и другим. Это также удобная и надежная площадка, где в любое время граждане могут оплатить счета за ЖКУ, пополнить карту "Тройка" или парковочный счет, а также оплатить штрафы.

Собянин указал, что mos.ru постоянно развивается. За последние годы там появилось множество оригинальных и популярных сервисов.

Например, новинкой 2025 года стал сервис "Мосбилет", с помощью которого горожане могут без наценок, сервисных сборов и переплат купить билеты в театры и музеи. С момента запуска площадку посетили 6,5 миллиона уникальных пользователей.

Сервис "Наша свадьба" помогает молодоженам выбрать место для свадебного торжества и забронировать желаемую дату. С начала работы к ресурсу обратились около 1,1 миллиона раз.

Благодаря онлайн-регистрации в реестре "Социальное такси" пассажирам с инвалидностью стало проще заказывать спецтранспорт. В этом году по индивидуальным заявкам совершено порядка 70 тысяч поездок.

В свою очередь, учащиеся 9–10-х классов с помощью электронной подачи заявлений могут поучаствовать в программе "Профессиональное обучение без границ" и освоить первую профессию параллельно с обучением в школе. Такой возможностью воспользовались более 46,6 тысячи школьников.

Другая новинка – суперраздел "Москва – детям" – объединяет множество услуг, сервисов и инструкций для юных москвичей. В нем ребята смогут найти новые увлечения, познакомиться со столичными проектами и зарегистрироваться на мероприятие, а родители – прочитать полезные статьи, оформить полис ОМС, получить доступ к медкарте и другое.

Помимо этого, на mos.ru функционирует благотворительный сервис. С октября 2020 года жители с его помощью пожертвовали свыше 255 миллионов рублей. Деньги направляются тяжелобольным детям и взрослым, инвалидам, малоимущим и оказавшимся в трудной жизненной ситуации, ветеранам и участникам боевых действий.

Помощь получают и программы защиты бездомных животных, экологические и другие социально значимые инициативы. В общей сложности благотворительный сервис помогает поддержать программы 101 некоммерческой организации и благотворительного фонда.

При этом mos.ru помогает не только горожанам, но и бизнесу, подчеркнул мэр. В настоящее время на нем зарегистрировано более 527 тысяч юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

В частности, в 2025 году появилась услуга по упрощенному размещению летнего кафе. В этом сезоне москвичи могли воспользоваться одной из более чем 5 тысяч веранд, более 900 из которых были внесены в схему по упрощенному порядку.

Всесезонный раздел "Время возможностей для бизнеса" – единое окно для партнеров проектов "Зима в Москве" и "Лето в Москве". Бизнесменам достаточно заполнить одну заявку, чтобы получить доступ к этим инициативам столицы. Компании могут системно и заранее планировать участие в городских проектах.

За 10 лет mos.ru из обычного информационного портала превратился в универсальную цифровую платформу, изменившую представление жителей о взаимодействии с городом. Собянин уточнил, что постоянное обновление сервисов и появление новых возможностей гарантируют, что портал продолжит оставаться лидером в сфере городских услуг, задавая новые стандарты качества для всего мира.

Ранее стало известно, что за 9 месяцев этого года москвичи через mos.ru подали более 46 тысяч обращений на получение госуслуг в сфере архитектуры и строительства. Это на 3,4% больше, чем за такой же период 2024-го. Сотрудники Москомархитектуры одобрили 37 тысяч заявок – на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.