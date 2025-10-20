Фото: iac.mos.ru

Новая версия приложения "Моя Москва" стала доступна пользователям, имеющим смартфоны с операционными системами iOS и Android. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Скачать обновление можно на mos.ru или в магазинах приложений. Заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Борис Фролов указал на изменения, которые были сделаны с момента запуска "Моей Москвы".

В частности, за последние 6 лет примерно на треть увеличилось количество услуг и сервисов. Кроме того, возрос объем полезных сведений для жителей столицы. Приложение было полностью переработано, чтобы люди могли быстрее ориентироваться в большом количестве сервисов и контента.

"В новой версии мы ушли от чат-ботов к традиционному формату предоставления сервисов, сделали главную страницу максимально информативной, а все сервисы сгруппировали в тематические разделы", – пояснил Фролов, добавив, что изменился как интерфейс, так и серверная часть приложения.

На протяжении года оно тестировалось пользователями. В этот момент команда "Моей Москвы" продолжала модернизировать ресурс, учитывая в том числе мнение людей.

В результате изменился главный экран. Теперь важные сведения пользователь может посмотреть в формате виджетов. Например, виджет "Платежи" поможет оплатить единый платежный документ (ЕПД), интернет, детский сад, пополнить карту "Тройка" и многое другое. Кроме того, горожанам доступна история всех операций, в том числе они смогут просмотреть и скачать электронные квитанции.

При этом некоторые виджеты настроены под индивидуальные обстоятельства человека. В частности, у пользователя могут появляться уведомления о записи к врачу, а также актуальные показания счетчиков.

Помимо этого, на главном экране были сформированы пять тематических разделов, где размещены самые востребованные сервисы. Например, в разделе "Дом" пользователь может посмотреть указанные в личном кабинете на mos.ru данные о недвижимости, о потреблении воды и электроэнергии. Кроме того, горожанам доступна возможность вызова мастера для устранения проблем, передачи показаний счетчиков и многое другое.

В разделе "Семья" родители могут следить за успеваемостью своих детей, расписанием уроков в школах, а также контролировать баланс карты "Москвенок" и многое другое. Пожилым гражданам доступна запись на занятия проекта "Московское долголетие", а хозяевам домашних питомцев – запись на прием животных к ветврачу.

Запланировать поход к врачу, узнать дату и время записи в поликлинику, просмотреть выписанные рецепты можно в разделе "Здоровье". Кроме того, пользователям доступна возможность быстрого перехода к веб-версии электронной медицинской карты.

Проверить и оплатить штрафы ГИБДД, узнать информацию об эвакуации машины, записаться на прием в Московскую административную дорожную инспекцию, а также пополнить карту "Тройка" можно в разделе "Транспорт".

В "Досуге" пользователи могут найти и забронировать книги в библиотеках, арендовать помещения в городских учреждениях культуры, записаться в спортивные секции, а также быстро перейти к сервису "Мосбилет" для покупки билетов на городские мероприятия без комиссии и наценок.

При необходимости пользователи могут открыть в разделе "Услуги" полный каталог сервисов, который будет доступен в основном меню приложения. Помимо этого, на главном экране размещаются новости Москвы.

Узнать актуальную информацию о городских мероприятиях и отслеживать статусы по обращениям в службу поддержки можно с помощью раздела "События".

Модернизирована была и функция поиска в приложении. Теперь алгоритмы ищут наиболее подходящие результаты по синонимам, обрабатывают сложные предложения в запросе и их контекст. Таким образом, пользователи могут находить сведения не только по точным совпадениям, но и по схожим терминам и выражениям.

Ранее стало известно, что москвичи с 2019 года воспользовались сервисами приложения "Моя Москва" уже свыше 117 миллионов раз. За это время горожане скачали приложение свыше 7,8 миллиона раз.

