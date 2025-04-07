Собянин рассказал, как цифровые проекты Москвы становятся федеральным стандартом

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Столичные цифровые проекты постепенно становятся федеральными стандартами, объединяя регионы в единую цифровую среду. Об этом Сергей Собянин рассказал в личном блоге.

По словам главы города, передача разработок регионам стала выгодна столице. Например, при посещении других городов москвичи могут пользоваться картой "Тройка", а столичные специалисты имеют дополнительную возможность протестировать свои продукты, в результате чего получают полезный опыт и оплату за труд в регионах.

Одной из ключевых цифровых разработок, активно внедряемых в других городах, является проект "Московская электронная школа". Запуск открытого доступа материалов библиотеки МЭШ состоялся в 2019 году. В 2022-м российское правительство утвердило решение о распространении методических разработок Москвы на уровне субъектов.

В то же время подсистемы и сервисы МЭШ создали основу для региональных цифровых образовательных платформ. В настоящее время они успешно функционируют в Калужской, Московской, Тюменской областях, а также в республиках Татарстан и Дагестан.

В общей сложности эти платформы охватывают более четырех миллионов учителей, учеников и их родителей. В ближайшее время МЭШ также станет доступна пользователям из Ямало-Ненецкого автономного округа и Чеченской Республики, обратил внимание Собянин.

В региональных образовательных учреждениях, как и в столице, применяются веб- и мобильные версии электронного дневника и журнала, а также портфолио ученика и учителя. Кроме того, в распоряжении педагогов и учащихся имеется библиотека электронных материалов и другие инструменты платформы.

Вместе с тем, в соответствии с поручением Владимира Путина, Москва делится с регионами своими инновационными технологиями в медицинской области. Уже 69 субъектов России получили доступ к 17 сервисам искусственного интеллекта для автоматизированной расшифровки компьютерных томограмм, рентгенограмм, флюорограмм и маммограмм, уточнил Собянин.

Этого удалось достичь благодаря цифровой платформе "МосМедИИ". В дальнейшем к сервису присоединятся еще шесть российских регионов.

Кроме того, напомнил мэр, в регионах внедряется карта "Тройка", которая была запущена для пассажиров столичного городского транспорта в 2013 году. Внедрение карты позволило 95% горожан не обращаться в кассы и 98% москвичей не покупать бумажные билеты. При этом безналичными способами оплаты в транспорте пользуются более 90% пассажиров.

"Тройка" предлагает свыше 3,5 тысячи вариантов тарифов, которые зависят от вида транспорта, региона и количества дней действия абонемента. За 12 лет было продано 53 миллиона карт.

Работа по переходу на использование российских чипов в "Тройках" была завершена в 2022 году. В следующем году на предприятии в Зеленограде было налажено производство карт с использованием отечественных чипов нового поколения.

Опыт использования и внедрения "Тройки" передается Москвой в регионы с 2022 года. На сегодняшний день система работает почти в 30 регионах с совокупным населением 45 миллионов человек. В 2024 году к ней присоединились Томская и Архангельская области, Ханты-Мансийский автономный округ и Приморский край.

За четыре года к билетной системе Москвы подключили свыше 13 тысяч транспортных средств. При этом более двух миллионов поездок ежедневно оплачиваются в российских регионах с помощью современных терминалов и валидаторов "СберТройки". С 2013 года пассажиры совершили по "Тройке" более 20 миллиардов поездок как в Москве, так и по всей России.

Вместе с тем платформа оплаты парковочных мест "Парковки Москвы" с 2022 года при поддержке Минтранса РФ начала распространяться на российские регионы под названием "Парковки России". К настоящему моменту через сервис машино-места можно оплатить в Санкт-Петербурге, Московской области и Кисловодске.

Помимо этого, на инвестиционном портале Москвы представлена инвестиционная карта. Основное преимущество карты заключается в возможности легкого поиска информации о свободных участках земли, которые можно использовать для создания и развития производства, а также о доступных объектах городского имущества, выставленных на продажу.

С помощью карты можно оценить перспективность территории и принять решение, стоит ли использовать ту или иную площадку. Столичная карта была отмечена как лучший пример региональной практики в контексте внедрения Регионального инвестиционного стандарта.

Вместе с министерством экономического развития столичные власти решили расширить проект и создать на его основе Инвестиционную карту Российской Федерации, которую запустили 1 февраля 2024 года.

Проект предлагает более 15 тысяч возможных инвестиционных объектов по всей стране. Среди них есть как готовые промышленные объекты и земельные участки для строительства, так и земельные участки для сельскохозяйственных целей.

Кроме того, с помощью карты можно оценить состояние инфраструктуры в выбранной локации и подобрать подходящие федеральные или региональные программы поддержки инвестиционных проектов. Регионы могут использовать сервис для организации работы на федеральном уровне и оптимизировать расходы бюджета, отказавшись от разработки собственных инвестиционных карт.

Кроме того, отметил Собянин, в регионах используют облачную платформу Mos.Hub, которая изначально работала как онлайн-хранилище исходного кода для столичных программистов. Когда крупные зарубежные сервисы покинули российский рынок, Москва усовершенствовала платформу и сделала ее доступной для разработчиков по всей стране.

Присоединиться к сервису может любой желающий. Для этого нужно пройти авторизацию через Mos ID или аккаунты на других платформах. В проекте участвуют более 24 тысяч специалистов, которые разместили почти 30 тысяч разработок, включая программы и исходные коды.

На платформе доступно несколько инструментов, которые помогают упростить процесс разработки и сделать его более надежным. В частности, там функционирует проверка исходного кода с помощью статического сканера уязвимостей, проверка антивирусом, чат-бот на основе искусственного интеллекта, модуль с вопросами и ответами и модуль обучения.

Помимо этого, в 2020 году был запущен туристический сервис Russpass, который к настоящему моменту стал удобной платформой для туристов, представителей бизнеса и ведомств. Благодаря сервису у жителей России появилась возможность спланировать поездку по стране, забронировать билеты, места проживания, выбрать рестораны.

Платформа предлагает туристические предложения из 85 регионов. Кроме того, умная система рекомендаций, основанная на искусственном интеллекте, поможет найти интересные маршруты и мероприятия.

Мэр отметил, что чаще всего платформой пользуются жители Москвы и Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодарского края, Нижегородской и Свердловской областей.

Также точкой пересечения интересов города, бизнеса, инвесторов, научных коллективов и стартапов стал Московский инновационный кластер. На его цифровом аналоге, платформе i.moscow, размещено более 20 сервисов для создания и развития инновационных проектов.

Статус партнера проекта открывает перед регионами доступ к широкому спектру возможностей платформы. Они могут участвовать в обучающих мероприятиях и программах, искать места для тестирования продуктов, налаживать сотрудничество с другими участниками отрасли и многое другое. В МИК уже зарегистрировано более 27 тысяч компаний из столицы и свыше 13 тысяч партнеров из 86 регионов.

Не менее полезен портал поставщиков, который дает возможность государственным и муниципальным организациям приобретать товары и услуги по выгодным ценам. Там бизнесмены могут предлагать товары и быстро заключать контракты с покупателями, расширяя рынок.

В настоящее время услугами портала пользуются клиенты из 42 субъектов. В его каталоге представлено более трех миллионов позиций, а свою продукцию предлагают около 365 тысяч поставщиков со всей страны.

Ранее Собянин рассказал про изобретения, которые были созданы сотрудниками городского хозяйства. Например, в специальном цехе Московского авиацентра была открыта мастерская, функционирующая на базе грузовика "КамАЗ". Она укомплектована всем необходимым для ремонта вертолетов.

Кроме того, в Метрологическом центре был сформирован стенд для поверки сразу нескольких устройств, которые позволяют передавать сведения с общедомовых счетчиков горячей воды и тепла. Раньше, как указал глава города, поверка оборудования проводилась по очереди, на что уходило намного больше времени.