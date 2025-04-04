Собянин рассказал об уникальных изобретениях сотрудников городского хозяйства

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале про изобретениях, которые были созданы сотрудниками городского хозяйства.

Например, ими была создана в специальном цехе Московского авиацентра мастерская, функционирующая на базе грузовика "КамАЗ". Она укомплектована всем необходимым для ремонта вертолетов – от оборудования до жилого модуля сотрудников.

Мэр признался, что идея создать передвижную мастерскую была предложена в процессе тушения лесных пожаров в Рязанской области в 2022 году. Теперь вертолеты можно ремонтировать даже вдали от места их регулярного базирования, уточнил Собянин.



Собянин также отметил несколько разработок Мосгаза, в том числе создание дискового затвора, который помогает перекрывать и оперативно корректировать движение газа в трубопроводе.



В Метрологическом центре, по его словам, был сформирован стенд для поверки сразу нескольких устройств, которые позволяют передавать сведения с общедомовых счетчиков горячей воды и тепла. Раньше, как указал Собянин, поверка оборудования проводилась по очереди, на что уходило намного больше времени.



Кроме того, мэр отметил достижения московских энергетиков, внедривших протекторную антикоррозионную защиту. По его словам, этот механизм уменьшает риск протечки масла из кабельных линий высокого давления в стальных трубопроводах.

"Метод не новый, но в энергетике его применили впервые", – заключил Собянин.

Ранее Собянин наградил сотрудников жилищно-коммунального хозяйства столицы. Он указал на то, что власти Москвы с особым вниманием относятся к "старожилам и трудовым династиям" отрасли. При этом мэр отметил, что работа в городском хозяйстве является привлекательной и для молодого поколения.