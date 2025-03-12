Сергей Собянин поблагодарил работников ЖКХ за заботу о Москве

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин наградил столичных сотрудников жилищно-коммунального хозяйства в преддверии Дня работников ЖКХ. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.



"В комплексе работают больше 600 тысяч профессионалов. Чистый город и теплый дом, безопасные дороги и уютные скверы – их заслуга", – отметил мэр.

Собянин подчеркнул, что городские власти с особым вниманием относятся к "старожилам и трудовым династиям" отрасли. Одной из таких династий является семья Куракиных-Морозовых, которая работает в компании "МОЭК".

"Первым на работу в тепловые сети пришел Виктор Федорович. Его дело продолжили дочь Елена, зять Алексей, внуки Анастасия и Михаил и сестра зятя Екатерина", – поделился градоначальник.



Также мэр отметил Анатолия Нефедьева, который больше полувека работает в сфере коммунального хозяйства. С 1970 года он обслуживал столичные лифты, работая электромехаником, прорабом-контролером, а также инженером по наладке и испытаниям. За время своей службы Нефедьев подготовил десятки молодых специалистов.



Кроме того, по словам Собянина, работа в городском хозяйстве привлекательна и для нового поколения. Например, мастер по ремонту оборудования Алексей Дресвянников, работающий в АО "ОЭК", руководит командой электромонтеров, что помогает бесперебойно обеспечивать столицу электроэнергией.



"В этом и есть секрет хорошей работы – интерес к своему делу и желание приносить пользу. Все, кто сегодня получил благодарности и звания, каждый, кто ранним утром и глубокой ночью ухаживает за нашим городом, – его герои", – заключил градоначальник.

Ранее Собянин поздравил студентов и преподавателей МГПУ с 30-летием университета. Мэр напомнил, что за время своего существования университет вошел в топ-20 вузов России и выпустил более 70 тысяч специалистов.

