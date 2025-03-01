Собянин поздравил студентов и преподавателей МГПУ с 30-летием университета

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московский городской педагогический университет отмечает свой 30-летний юбилей. В своем телеграм-канале Сергей Собянин поздравил с этим событием сотрудников и студентов вуза.

Мэр напомнил, что за время своего существования университет вошел в топ-20 вузов России и выпустил более 70 тысяч специалистов.

В настоящий момент в МГПУ проходят обучение около 20 тысяч студентов по 350 программам. Область их образования варьируется от педагогики и психологии до дизайна и юриспруденции.

Вместе с тем в 2024 году университет занял первое место среди лучших педагогических вузов страны, а также стал одним из десяти сильнейших по лингвистике, иностранным языкам, филологии и журналистике.

Кроме того, МГПУ стал первым в России педагогическим вузом, средний результат ЕГЭ абитуриентов которого превышает 80 баллов. На сегодняшний день университет является важной научной базой для проведения различных исследований и создания проектов.

Так, вуз курирует "Московскую электронную школу". Сотрудники университета разработали свыше 20 тысяч материалов для учителей, школьников и их родителей. Также специалисты и МГПУ создали ИИ-помощников для студентов и педагогов и тестируют цифровые учебники и систему анализа вовлеченности школьников.

При этом в 2023 году в вузе открылся Институт развития профильного обучения, который курирует предпрофессиональные классы и проект "Образовательные вертикали". С его помощью школьники могут не только успешно сдавать ЕГЭ, но и осознанно выбрать будущую профессию.

Ранее Собянин утвердил приоритеты развития системы образования Москвы на 2025 год по итогам президиума столичного правительства.

Мэр указал, что успехи учеников старших классов, колледжей и университетов во многом определяются качеством базового образования, полученного в начальной школе и в средних классах. Поэтому финансирование школ будет увеличено на 13% сверх текущего уровня.

