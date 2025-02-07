Российские студенты определили лучших работодателей

Фото: пресс-служба "Газпром нефти"

В России подвели итоги молодежного рейтинга FutureToday, участники которого – 24 тысячи студентов из 27 городов страны – выбирали самых привлекательных работодателей. В топ-10 компаний вошли российские и две иностранные организации – лидеры IT-индустрии и финансового сектора, отмечается на сайте рейтинга.

Наиболее привлекательными работодателями для российских студентов являются "Яндекс" (32,5%), VK (19,6%) и Т-Банк (17,6%). В первую десятку попали также Сбер(17,3%), "Газпром" (15,8%), Ozon (10,5%), Альфа-Банк (10%), Huawei (9,4%) "Газпром нефть" (8,2%) и Samsung (7,1%).

Пресс-служба "Газпром нефти", комментируя итоги опроса, сообщила, что в штате компании работают более 30 тысяч молодых специалистов, а около 6% сотрудников – это недавние выпускники вузов и колледжей.

Отмечается, что в столице компания сотрудничает с ведущими высшими и учебными заведениями, например с колледжем № 26. Совместно с преподавателями колледжа специалисты Московского НПЗ и корпоративного университета "Газпром нефти" помогают с актуализацией учебной программы для максимальной адаптации учащихся к будущей работе, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что центр "Профессии будущего" помогает столичным работодателям подбирать кадры, здесь можно получить услугу рекрутинговых центров, базу кандидатов и быстро обучить их. База верифицированных кандидатов на должности включает в себя более 100 тысяч человек, куда попадают прошедшие собеседование с опытным представителем центра рекрутинга и подтвердившие свою квалификацию.