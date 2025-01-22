Мэр Москвы открыл учебно-практический полигон для студентов колледжей

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин и глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов открыли кулинарный полигон практической подготовки Московского образовательного комплекса "Запад" в преддверии Дня студента.

"Поздравляю с наступающим Днем студента. В Москве около миллиона студентов, учащихся колледжей, вузов Москвы. Желаю вам и в вашем лице всем студентам успеха: не только успешной учебы, но и успешно найти себя в жизни, получить хорошую специальность", – поздравил студентов столичный мэр.

В ходе обращения к ученикам он отметил, что в Москве есть хорошее образование, большой спектр специальностей и места трудоустройства. По его словам, для успешной реализации студентам нужны желание, энергия и способности.

В свою очередь, Кравцов поздравил обучающихся с наступающим Татьяниным днем. Министр отметил, что, посетив колледж, он стал свидетелем того, как происходит эволюция системы среднего специального образования.

"Действительно, вы получаете профессию, вы уверенно смотрите в будущее. Для этого есть все возможности у нашей страны, у Москвы. И поэтому хочется вам пожелать, чтобы, в хорошем смысле, тот задор, который у вас есть, как можно дольше сохранялся в ваших сердцах", – сказал он.

Мэр и министр также наградили преподавателей колледжа государственными и городскими наградами. Они провели встречу с представителями компаний, которые сотрудничают со столичными колледжами в сфере трудоустройства.

Градоначальник напомнил, что столица проводит большую работу над обучением кадров и экономикой города. Так, в 2024 году в Москву вернули объем турпотока, что заметно по заведениям питания.

"Москва – столица нашей родины, политическая столица, но еще можно сказать, что сегодня – столица лучшего общепита, лучших ресторанов и кафе не только в нашей стране, но, я думаю, одна из лучших в мире. Это высокий бренд, который надо поддерживать", – подчеркнул Собянин.

В связи с этим столице важно не только увеличивать численность студентов, но и качество обучения, отметил мэр.

Одним из главных факторов улучшения системы среднего профессионального образования в городе является масштабная замена устаревшего оборудования в колледжах на современное, сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Так, в ближайшие годы пройдет создание или обновление около 2 500 лабораторий и мастерских. К сентябрю 2024 года было модернизировано и создано около 650 учебных лабораторий и мастерских. В 2025 году планируется увеличить их количество до 1 450, а в 2026–2027 годах – ежегодно обновлять еще по 300 мастерских.

Благодаря модернизации был создан кулинарный полигон, площадь которого составляет более 2 тысяч квадратных метров. Современное двухуровневое пространство имитирует условия работы поваров и кондитеров на предприятиях общественного питания. В нем обустроены семь зон, в том числе кухня учебного ресторана, сам ресторан, лаборатории кондитерского, поварского, пекарского дела.

Кроме того, на территории полигона можно проводить теоретические занятия и конференции. Ежегодно здесь проходят практическую подготовку более 1 000 студентов. В учебном процессе участвуют и приглашенные специалисты – шеф-повара и шеф-кондитеры от партнеров-работодателей.

Между тем преподаватели Первого московского образовательного комплекса прошли профессиональную переподготовку в крупных ресторанах столицы. В течение двух месяцев педагоги осваивали современные техники приготовления блюд и перенимали опыт у ведущих экспертов отрасли.

Обучение по специально разработанной программе прошли 22 педагога. Они стажировались 258 часов, после чего сдали экзамен. Обучение проходило на базе пяти ресторанов, его провели преподаватели кулинарной площадки "Школа шефов", бренд-шеф Павел Кокин и куратор проекта Дмитрий Миллер.