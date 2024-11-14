Педагоги столичного колледжа прошли переподготовку в крупных ресторанах

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Преподаватели Первого московского образовательного комплекса прошли профессиональную переподготовку в крупных ресторанах столицы, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В течение двух месяцев педагоги осваивали современные техники приготовления блюд и перенимали опыт у ведущих экспертов отрасли. Эта стажировка позволит им делиться со студентами актуальными знаниями и навыками.

У столичных колледжей свыше трех тысяч работодателей-партнеров, в числе которых рестораны, салоны красоты, банки, промышленные предприятия, строительные и транспортные компании. Они регулярно проводят обучение для педагогов и мастеров. В этом учебном году в нем поучаствуют более 2,5 тысячи человек, уточнили в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.

"Кофемания" является одним из главных партнеров Первого московского образовательного комплекса. Компания принимает студентов на практику с возможностью трудоустройства и проводит стажировки для преподавателей, добавили в пресс-службе.

В этот раз обучение по специально разработанной программе прошли 22 педагога. Они стажировались 258 часов, после чего сдали экзамен. Обучение проходило на базе пяти ресторанов, его провели преподаватели кулинарной площадки "Школа шефов", бренд-шеф Павел Кокин и куратор проекта Дмитрий Миллер.

Педагоги колледжа научились готовить больше 20 блюд с нестандартными сочетаниями вкусов и современной подачей. Они изучили алгоритмы работы кухни, начиная с приема продуктов и заканчивая закрытием смены, а также узнали, как делать заготовки и маркировать продукцию. Кроме того, в программу вошли интенсивы по работе с гостями, тренинги по ведению бухучета и организации рабочих процессов по правилам пищевой безопасности.

На экзамене каждый преподаватель вытащил билет с названием блюда и за 40 минут должен был приготовить две порции, соблюдая рецепт. Эксперты оценивали презентацию, внешний вид, технику приготовления, вкус и соблюдение санитарных норм. По итогам аттестации все участники получили свидетельства государственного образца о повышении квалификации и прохождении профессиональной переподготовки.

В Москве продолжается работа по переоснащению мастерских и лабораторий колледжей. До конца года в городе обновят и откроют 650 мастерских и лабораторий, а до конца 2027-го – более двух тысяч.

С открытием таких мастерских на практическое обучение студентов отводится не менее 70% учебного времени, отметила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.