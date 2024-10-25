Еще 50 студентов из новых регионов прошли реставрационную практику в Москве

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

Еще 50 студентов из Луганской Народной Республики (ЛНР) и Запорожской области прошли практику по реставрации зданий в Москве, передает портал мэра и правительства столицы.

В рамках программы ребята получили практические навыки по реставрации памятников каменного и деревянного зодчества и лепного декора, а также встретились с опытным архитектором.

Руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов отметил, что обмен опытом является одним из наиболее эффективных способов профессионального развития.

"Поэтому при разработке программы практических занятий для студентов из новых регионов России был сделан отдельный акцент на взаимодействии с профессиональными архитекторами и реставраторами Москвы. Ежегодно они приводят в порядок свыше 200 памятников архитектуры и всегда охотно делятся своими знаниями с молодыми специалистами", – сказал Емельянов.

Сперва студенты в онлайн-формате ознакомились с современными способами фиксации состояния памятников архитектуры, а также изучили особенности российского законодательства об охране объектов культурного наследия. После этого они приехали в Москву для прохождения практики на базе столичного колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 ("26 КАДР").

"Этот ценный багаж студенты увезут с собой и смогут использовать в дальнейшей работе, что для них сегодня особенно актуально", – отметил заведующий отделением "Реставрация" колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 Дмитрий Тузов.

Кроме того, студенты встретились с архитектором проекта реставрации флигеля "Руина" Музея архитектуры имени А. В. Щусева Нарине Тютчевой. Она поделилась основными принципами работы, необходимыми для сохранения и консервации подлинных элементов.

Собственные умения ребята продемонстрировали на мастер-классе "Масштабность исторической среды". Студентам вручат свидетельства установленного образца о получении специальности реставратора.

Ранее второй поток студентов из трех профильных учебных заведений Донбасса прошел стажировку в Москве. Ребята также ознакомились с современными технологиями реставрации изделий из камня и дерева, пообщались с более опытными коллегами и посетили столичные объекты культурного наследия.

Стажировку учащиеся прошли по программе Мосгорнаследия, которое активно способствует организации подобных программ повышения квалификации.