Собянин: главная идея стратегии развития – сделать Москву лучшим городом мира

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Главная идея стратегии развития Москвы – сделать столицу лучшим городом мира. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе встречи со студентами научно-технологического университета, колледжа и образовательного центра "Сириус", передает портал мэра и правительства Москвы.

Во время встречи мэр рассказал о новых решениях в области повышения качества жизни в городах, взяв за пример стратегию развития столицы до 2040 года. По его словам, для этого у столицы должна быть самая сильная экономика в России, а также лучшие возможности и мировые центры притяжения, о которых бы знал весь мир.

Также Собянин подчеркнул, что в городе создали масштабную инфраструктуру общественного транспорта, куда входят подземные, наземные и водные виды транспорта. Так, за 14 лет были построены новые станции метро, появилось четыре Московских центральных диаметра, а также было принято решение о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали до Санкт-Петербурга. Отмечается, что магистраль станет мощным импульсом для развития регионов, так как она охватит более 80 процентов населения страны.

Кроме того, в Москве работают над созданием новых центров экономической активности. Помимо исторического центра, создадут еще шесть сравнимых с ним по объему, которые расположатся на заброшенных депрессивных территориях. Одним из таких центров окажется Южный порт – Текстильщики, который создают в рамках крупнейшего в мире проекта реорганизации промзоны.

Столичные власти реализуют сложнейшую программу реновации, у которой нет аналогов. Всего в нее включено 5 175 домов, в текущем же году жилье для переселения предоставляли более 170 тысяч горожан. Также в рамках программы планируется построить свыше 400 соцобъектов и создать не менее 200 тысяч рабочих мест.

Важной в столице является и программа по реставрации памятников. В 2011–2024 годах было восстановлено свыше 2,1 тысячи из них. При этом в планах у городских властей – реставрировать более 150 памятников в год.

"Всего больше двух тысяч памятников восстановлено, находятся в очень хорошем состоянии и служат по-прежнему москвичам не только как памятники, в них есть жизнь, работает бизнес, общественные и городские организации", – подчеркнул Собянин.

Кроме того, Москва обладает "уникальной, доступной и лучшей в мире" системой здравоохранения. Так, в столичных клиниках искусственный интеллект (ИИ) помогает распознавать болезни по снимкам КТ, МРТ и УЗИ. Вскоре ИИ сможет прогнозировать проблемы со здоровьем каждого москвича и вести профилактическую работу. Ожидается, что средняя продолжительность жизни в столице увеличится до 80 лет.

Также в городе активно развивается цифровая экосистема – 90 ее ключевых проектов охватывают все направления городской жизни: от коммунального хозяйства до городских услуг, транспорта, образования. По версии ОНН, цифровая система столичных услуг является лучшей в мире. На портале mos.ru доступно более 400 электронных услуг и сервисов, позволяющих оформить необходимые документы и соцпособия, а также оплатить счета и передать показания приборов учета.

Москва становится все более безопасным городом благодаря новым технологиям, системам искусственного интеллекта, видеонаблюдения и распознавания лиц. Так, уровень преступности в столице – один из самых низких среди мировых городов.

"Ну, и Москва занимает в конечном итоге достойное место среди всех городов мира по экономике, несмотря на то что впереди нас крупнейшие финансовые центры мира", – отметил мэр.

По его словам, несмотря на санкционную войну, столица по-прежнему остается одним из мировых лидеров, а также локомотивом развития России.

Ранее Москва получила сертификат в рамках международной инициативы ООН "Объединение усилий в целях построения "умных" устойчивых городов" (United for Smart Sustainable Cities – U4SSC). Церемония вручения прошла в Нью-Дели в Индии. При оценке эксперты учитывали 90 показателей инновационного развития. Они охватывают несколько ключевых направлений – от экономики и окружающей среды до общества и культуры.

