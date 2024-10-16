Собянин заявил о приближении к 80 годам продолжительности жизни в столице

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Ожидаемая продолжительность жизни в Москве приблизилась к 80 годам, сообщил Сергей Собянин на встрече со студентами Научно-технологического университета "Сириус".

Он добавил, что медицина завтрашнего дня в столице – это не пустой звук, так как уже сейчас ИИ помогает распознавать болезни по снимкам КТ, МРТ и УЗИ.

"Мы стоим на пороге, когда в "Цифровом двойнике" к каждому жителю мы будем знать возможные проблемы со здоровьем, которые у него могут возникнуть в ближайшее время, прогнозировать эти болезни и профилактировать для того, чтобы <...> здоровая жизнь была более продолжительной", – отметил мэр.

В настоящее время средняя продолжительность жизни в Москве является одной из самых больших в России и достигает 79 лет. Самому пожилому жителю столицы исполнилось 108 лет, а всего в городе проживают более 413 тысяч человек, чей возраст превышает 80 лет.

