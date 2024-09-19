Ученые создали приложение, которое может предсказать день смерти пользователя

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Ученые из Калифорнийского университета создали приложение на основе искусственного интеллекта, которое может назвать пользователю дату его смерти. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание New York Post.

Разработка называется Death Clock. Вначале программа собирает информацию о состоянии здоровья человека с помощью опросников. Учитываются факторы, влияющие на продолжительность жизни, среди них данные о весе, уровне сахара в крови, давлении, качестве сна, а также физической активности и наличии вредных привычек.

Далее проводится анализ социальной жизни и психического состояния пользователя. Death Clock оценивает, сколько времени пользователь тратит на общение и какое настроение у него преобладает.

Подчеркивается, что приложение показывает дату смерти с точностью до дня. По словам разработчиков, Death Clock может мотивировать своих пользователей поменять образ жизни и отказаться от привычек, разрушающих здоровье.

Ранее сообщалось, что московские власти вместе с "Яндексом" планируют научить голосовой помощник Алису записывать в медицинскую карту данные о здоровье. По словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, это делается, чтобы "каждая бабушка могла просто назвать цифры своего давления, которое она видит на аппарате, и они автоматом отразились в карте у врача".