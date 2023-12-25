Москва и "Яндекс" научат Алису записывать данные о здоровье в медкарту

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Столичные власти вместе с "Яндексом" планируют научить голосовой помощник Алису записывать в медицинскую карту данные о здоровье. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

По ее словам, работа уже ведется.

"Легко и непринужденно. Чтобы каждая бабушка могла просто назвать цифры своего давления, которое она видит на аппарате, и они автоматом отразились в карте у врача", – подчеркнула она.

Заммэра отметила, что город активно сотрудничает со всеми крупными компаниями, работающими в этой области. Город понимает, что будущее – за большими лингвистическими моделями, поэтому хочет оказаться в нем первым, считает Ракова.

Она уточнила, что Москва вместе работает не только с "Яндексом", но и со Сбербанком, Росатомом и другими. Помимо этого, в ближайшее время будут заключены еще соглашения.

Ранее робот Макс портала "Госуслуги" стал доступен на умных устройствах с виртуальным помощником Алисой от "Яндекса". Отмечается, что с помощью Макса можно также оформить выписки из материнского капитала и трудовой книжки, справку о размере пенсии, выписку о лицевом счете в Социальном фонде.

Помимо этого, автоматический определитель номера в приложении "Яндекс" научился предупреждать не только о нежелательных телефонных вызовах, но и подобных звонках через мессенджеры WhatsApp и Viber.

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