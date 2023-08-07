"Яндекс" внедрил функцию определителя нежелательных номеров в WhatsApp и Viber

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"Яндекс" запустил определитель нежелательных номеров в мессенджерах WhatsApp и Viber, сообщила пресс-служба компании.

"Автоматический определитель номера в приложении "Яндекс" с Алисой научился предупреждать пользователей о нежелательных вызовах в мессенджерах. Новая функция определителя уже работает на iOS и Android в WhatsApp и Viber", – говорится в уведомлении.

Как отметили в пресс-службе, функция уже доступна на операционных системах iOS и Android.

Сервис запускается с помощью голосового помощника Алисы. Для этого необходимо дать голосовую команду: "Алиса, включи определитель номера". Кроме того, функцией можно воспользоваться через блок "Все сервисы" на главном экране устройства.

После разговора пользователи смогут оставить отзыв о пользе функции, резюмировали в "Яндексе".

"Яндекс" запустил сервис по блокировке нежелательных номеров в 2021 году.

Ранее сообщалось, что "Яндекс Музыка" введет премодерацию треков. Отмечается, что рекомендации площадка разработала совместно с Ассоциацией музыкальной индустрии. "Опасный", "неприятный", "чувствительный" контент могут отметить специальным значком, исключить из рекомендаций или удалить с платформы.

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