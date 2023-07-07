"Яндекс Музыка" введет премодерацию треков

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Контент, загружаемый в "Яндекс Музыку", будет проверяться при помощи машинного обучения, а затем вручную. Об этом сообщает пресс-служба "Яндекса".

Отмечается, что рекомендации площадка разработала совместно с Ассоциацией музыкальной индустрии. "Опасный", "неприятный", "чувствительный" контент могут отметить специальным значком, исключить из рекомендаций или удалить с платформы.

В пресс-службе уточнили, что правообладатели контента, нарушающего правила, смогут оспорить решение, внести изменения в треки и заново их загрузить. "Яндекс Музыка" планирует публично отчитываться о мерах, принятых для создания комфортной среды.

Ранее в сервисе появилась "Нейромузыка" – бесконечная мелодия, генерируемая алгоритмами из нескольких тысяч композиций и переходов. В ней нет пауз и слов, чтобы не отвлекать слушателя.

В апреле прошлого года исследователи "МегаФона" сообщили, что россияне стали меньше слушать музыку в интернете на фоне ухода из страны иностранных сервисов. Также люди начали переходить в российские сервисы. Число пользователей "Яндекс Музыки" увеличилось на 15%.

Иностранные группы стали удалять свою музыку с российских ресурсов