В России стали меньше слушать музыку в интернете – "МегаФон"

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Прослушивание музыки с мобильных устройств среди россиян сократилось на фоне ухода из страны иностранных сервисов, сообщили в "МегаФоне", проанализировав трафик в стриминговых сервисах с помощью инструментов Big Data.
По данным оператора, сокращение общего мобильного интернет-трафика в музыкальных сервисах в первой половине апреля составило порядка 12% по сравнению с мартом. На платформах Spotify, Dezeer и YouTube Music трафик суммарно уменьшился в первой половине апреля почти на 35% по сравнению с двумя предыдущими неделями, в то время как трафик Apple Music за указанный период не показал особых изменений.
На фоне ограничений пользователи начали переходить в российские сервисы: "МегаФон" отметил рост на 15% числа пользователей в приложении "Яндекс.Музыка", число пользователей в сервисе VK Музыка увеличилось на 10%, сервиса "Звук" – на 2%. Мобильный трафик в этих сервисах вырос на 8% по сравнению с предыдущим месяцем.
Ранее сообщалось, что приложение стримингового сервиса Spotify стало недоступно в App Store для пользователей из России. При попытке поиска приложения магазин выдает только российские сервисы потоковой передачи музыки.
Spotify перестал работать в России с 11 апреля. До этого у пользователей была возможность скачать персональные данные, а также удалить свой аккаунт.
Иностранные группы стали удалять свою музыку с российских ресурсов
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