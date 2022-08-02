В "Яндекс.Музыке" появилась функция "Нейромузыка"

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Фото: depositphotos/DimaBaranow
В сервисе "Яндекс.Музыка" появилась "Нейромузыка", которую генерируют алгоритмы из нескольких тысяч композиций и переходов. Об этом сообщили в РИА Новости со ссылкой на пресс-службу проекта.
"Нейромузыка" – бесконечная мелодия, подобрана сервисом уникально для каждого пользователя. Функция имеет три режима: "спокойствие", "вдохновение" и "бодрость". В пресс-службе отметили, что режимы помогут настроиться на занятия, требующие высокой концентрации, например на учебу, работу, тренировку и другую деятельность.
Бесконечная мелодия не содержит пауз и слов, чтобы не отвлекать слушателя. Для создания "Нейромузыки" использовались музыкальные партии, написанные в разных жанрах: рок, хип-хоп, поп, электроника или эмбиент.
"Партии были озвучены виртуальными инструментами, а сделанные из этого десятки тысяч композиций и переходов образуют миллионы вариаций, в реальном времени генерируя бесконечную мелодию", – рассказали в пресс-службе.
Ранее в "МегаФоне" сообщили, что в России стали меньше слушать музыку с мобильных устройств. По данным оператора, сокращение общего мобильного интернет-трафика в музыкальных сервисах в первой половине апреля составило порядка 12% по сравнению с мартом. На платформах Spotify, Dezeer и YouTube Music трафик суммарно уменьшился в первой половине апреля почти на 35% по сравнению с двумя предыдущими неделями, в то время как трафик Apple Music за указанный период не показал особых изменений.
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