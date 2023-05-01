Эксперт рассказал россиянам, на какие звонки нельзя отвечать

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Любой звонок с незнакомого номера должен насторожить человека. Однако есть особые сигналы, что вам звонит именно мошенник. Об этом в интервью агентству "Прайм" сообщил доцент кафедры информатики РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

По его словам, не все незнакомые номера одинаково опасны. К примеру, вам могут позвонить представители госслужб, либо же кто-то из ваших знакомых обновил номер телефона.

Однако точно не следует отвечать на звонок, если номер слишком короткий (из трех или четырех цирф). Также стоит воздержаться от разговора, если номер скрыт или имеет иностранный префикс. В таких случаях риск нарваться на мошенника довольно велик, отмечает эксперт.

Также специалист порекомендовал не перезванивать на незнакомые номера, если звонок был слишком коротким.

Отдельно следует обратить внимание на комбинации цифр в начале номера. Например, с кода +7800 начинаются бесплатные номера, которыми обычно пользуются различные компании. С таких номеров вам могут названивать рекламщики и спамеры.

Тимофеев напомнил, что неизвестный номер можно пробить в интернете, чтобы узнать, кто вам звонил. Кроме того, существуют различные программы-определители номеров, которые могут подсказать вам, кто находится на другом конце провода.

Эксперт также подчеркнул, что мошенники могут сгенерировать любой номер телефона: банка, коллег и даже ваших родственников. Поэтому даже при звонке от знакомого вам человека следует быть настороже, особенно если он позвонил вам в необычное для этого время суток.

Начинайте разговор со слов "алло" или "слушаю" и не вступайте в лишние беседы, если у вас срочно требуют деньги или какие-либо личные данные. В таком случае лучше повесить трубку и перезвонить знакомому человеку самостоятельно, чтобы все выяснить.

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