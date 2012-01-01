Собянин: Москва входит в топ-3 регионов России по продолжительности жизни

1 октября в мире ежегодно отмечается День старшего поколения. Москва постоянно работает над обеспечением здоровой, яркой и полной возможностей жизни для пожилых, отметил Сергей Собянин. О том, как столица заботится о пенсионерах, – в нашем материале.

Тройка лидеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На сегодняшний день в Москве проживают около 3 миллионов пожилых людей: из них 400 тысяч старше 80 лет, а 1 тысяча уже отметила свой 100-летний юбилей, рассказал Сергей Собянин.



Сергей Собянин мэр Москвы Москва уверенно входит в тройку лидеров по продолжительности жизни среди регионов России и стремится войти в мировой клуб долгожителей, где средняя продолжительность жизни превышает 80 лет.

Кроме того, по словам мэра, столичные власти создают все условия для того, чтобы жизнь горожан старшего возраста была здоровой и яркой. Немалый вклад в это вносит проект "Московское долголетие". За шесть лет после его запуска в 2018 году в городе удалось развить сеть из 134 центров – в них представлены более 1,3 тысячи организаций, которые проводят занятия для людей с самыми разными интересами и запросами.

Например, для участников доступны образовательные курсы. С проектом сотрудничают 20 ведущих вузов столицы. Во время лекций преподаватели и профессора помогают всем желающим исследовать множество научных направлений – генеалогию, психологию и коммуникации, мультипликацию и другие. Также у горожан есть возможность начать учить иностранный язык – от английского до арабского.

Для тех, кто хочет освоить новую специальность, действует "Серебряный университет", рассказал мэр. В этом году центр реализует 14 программ профессиональной переподготовки, включая педагогику, экскурсоведение, интернет-маркетинг и веб-дизайн. По их завершении выпускники получают сертификаты, подтверждающие их квалификацию.

Получить новые навыки можно и на любом из десятка творческих направлений: по всей столице проводятся занятия по театральному искусству, вокалу, живописи и многим другим. Как ранее рассказывал Сергей Собянин, за этот летний сезон участники проекта создали пять коллекций одежды. Образы из линейки "Семейные альбомы" подражали стилю 1970-х годов, а коллекция "Мама" была посвящена воспоминаниям дизайнеров, связанным с их матерями.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Популярностью пользуются и спортивные активности: гимнастика, северная ходьба, футбол, карате и многие другие. По словам мэра, около 100 тысяч старших жителей столицы уже занимается физической активностью в "Московском долголетии".

Наконец проект упрощает повседневный быт его участников. Чтобы помочь им идти в ногу со временем, создано около 1000 групп по цифровой и финансовой грамотности, напомнил мэр. Здесь учат всем необходимым интернет-навыкам: как заказывать лекарства и другие вещи онлайн, как общаться в мессенджерах, распознавать мошенников, а также строить маршруты в навигаторе.

В целом "Московское долголетие" изменило жизни более полумиллиона горожан старшего возраста. Многие из них нашли свою семью и друзей, исполнили мечты молодости, получили новую профессию, подчеркнул замруководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов.



Владимир Филиппов заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Положительное влияние проекта на физическое здоровье и качество жизни горожан было научно доказано исследованием врачей-геронтологов, а также подтверждено социологическими исследованиями. 96% участников проекта считают, что "Московское долголетие" способствует повышению качества их жизни, и оценивают это влияние в среднем на восемь баллов из десяти.

Записать на занятия, предлагаемые проектом, можно в любом центре московского долголетия или в формате онлайн, через специальный сервис на mos.ru.

Еще больше возможностей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Для жителей столицы старшего возраста действуют и другие программы всесторонней поддержки. Одна из них – служба занятости населения. С ее помощью те, кто не готов отказаться от профессиональных амбиций, остаются востребованными на рынке труда.

С той же целью в городе функционируют и центры "Профессия будущего" и "Моя карьера". Их сотрудники готовы сопровождать желающих на всех этапах трудоустройства – от анализа основных трендов в сфере занятости до выбора специальности и учебной программы. Таким образом, за последние 5,5 года успешно вышли на новую работу более 100 тысяч горожан старше 50, подчеркнул Собянин.



Сергей Собянин мэр Москвы Многие нашли себя в промышленности, в сфере услуг и торговле, в том числе на онлайн-маркетах, в ИТ и финансах, в образовании и креативных индустриях. Причем, как показал опыт, все чаще кандидаты 50+ предпочитают освоить новую профессию и начать карьеру с нуля.

Возможность понять, как правильно заботиться о близких, которые не могут делать этого самостоятельно, есть у участников проекта "Школа родственного ухода" и Симуляционного центра обучения навыкам профессионального ухода. Их специалисты подскажут, какие практические умения нужны для домашнего ухода за пожилым родственником и как помочь ему преодолеть психологические сложности. Кроме того, они направят в наиболее подходящее сообщество людей в схожей жизненной ситуации.

Для горожан, нуждающихся в особой заботе, также существуют услуги надомного обслуживания. Более того, подбирать себе индивидуальный набор услуг можно через мобильное приложение.

Постоянная поддержка оказывается пожилым горожанам, которые живут в современных геронтологических центрах. Здесь им оказывается профессиональный уход по самым высоким стандартам. Притом жители центра не только укрепляют свое здоровье, они продолжают вести активную жизнь: занимаются творчеством, общаются с другими людьми и сохраняют физическую активность.