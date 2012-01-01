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01 октября, 17:32

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Собянин: Москва входит в топ-3 регионов России по продолжительности жизни

Все для старшего поколения: как столица заботится о пожилых москвичах

1 октября в мире ежегодно отмечается День старшего поколения. Москва постоянно работает над обеспечением здоровой, яркой и полной возможностей жизни для пожилых, отметил Сергей Собянин. О том, как столица заботится о пенсионерах, – в нашем материале.

Тройка лидеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На сегодняшний день в Москве проживают около 3 миллионов пожилых людей: из них 400 тысяч старше 80 лет, а 1 тысяча уже отметила свой 100-летний юбилей, рассказал Сергей Собянин.

Москва уверенно входит в тройку лидеров по продолжительности жизни среди регионов России и стремится войти в мировой клуб долгожителей, где средняя продолжительность жизни превышает 80 лет.
Сергей Собянин
мэр Москвы

Кроме того, по словам мэра, столичные власти создают все условия для того, чтобы жизнь горожан старшего возраста была здоровой и яркой. Немалый вклад в это вносит проект "Московское долголетие". За шесть лет после его запуска в 2018 году в городе удалось развить сеть из 134 центров – в них представлены более 1,3 тысячи организаций, которые проводят занятия для людей с самыми разными интересами и запросами.

Например, для участников доступны образовательные курсы. С проектом сотрудничают 20 ведущих вузов столицы. Во время лекций преподаватели и профессора помогают всем желающим исследовать множество научных направлений – генеалогию, психологию и коммуникации, мультипликацию и другие. Также у горожан есть возможность начать учить иностранный язык – от английского до арабского.

Для тех, кто хочет освоить новую специальность, действует "Серебряный университет", рассказал мэр. В этом году центр реализует 14 программ профессиональной переподготовки, включая педагогику, экскурсоведение, интернет-маркетинг и веб-дизайн. По их завершении выпускники получают сертификаты, подтверждающие их квалификацию.

Получить новые навыки можно и на любом из десятка творческих направлений: по всей столице проводятся занятия по театральному искусству, вокалу, живописи и многим другим. Как ранее рассказывал Сергей Собянин, за этот летний сезон участники проекта создали пять коллекций одежды. Образы из линейки "Семейные альбомы" подражали стилю 1970-х годов, а коллекция "Мама" была посвящена воспоминаниям дизайнеров, связанным с их матерями.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Популярностью пользуются и спортивные активности: гимнастика, северная ходьба, футбол, карате и многие другие. По словам мэра, около 100 тысяч старших жителей столицы уже занимается физической активностью в "Московском долголетии".

Наконец проект упрощает повседневный быт его участников. Чтобы помочь им идти в ногу со временем, создано около 1000 групп по цифровой и финансовой грамотности, напомнил мэр. Здесь учат всем необходимым интернет-навыкам: как заказывать лекарства и другие вещи онлайн, как общаться в мессенджерах, распознавать мошенников, а также строить маршруты в навигаторе.

В целом "Московское долголетие" изменило жизни более полумиллиона горожан старшего возраста. Многие из них нашли свою семью и друзей, исполнили мечты молодости, получили новую профессию, подчеркнул замруководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов.

Положительное влияние проекта на физическое здоровье и качество жизни горожан было научно доказано исследованием врачей-геронтологов, а также подтверждено социологическими исследованиями. 96% участников проекта считают, что "Московское долголетие" способствует повышению качества их жизни, и оценивают это влияние в среднем на восемь баллов из десяти.
Владимир Филиппов
заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы

Записать на занятия, предлагаемые проектом, можно в любом центре московского долголетия или в формате онлайн, через специальный сервис на mos.ru.

Еще больше возможностей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Для жителей столицы старшего возраста действуют и другие программы всесторонней поддержки. Одна из них – служба занятости населения. С ее помощью те, кто не готов отказаться от профессиональных амбиций, остаются востребованными на рынке труда.

С той же целью в городе функционируют и центры "Профессия будущего" и "Моя карьера". Их сотрудники готовы сопровождать желающих на всех этапах трудоустройства – от анализа основных трендов в сфере занятости до выбора специальности и учебной программы. Таким образом, за последние 5,5 года успешно вышли на новую работу более 100 тысяч горожан старше 50, подчеркнул Собянин.

Многие нашли себя в промышленности, в сфере услуг и торговле, в том числе на онлайн-маркетах, в ИТ и финансах, в образовании и креативных индустриях. Причем, как показал опыт, все чаще кандидаты 50+ предпочитают освоить новую профессию и начать карьеру с нуля.
Сергей Собянин
мэр Москвы

Возможность понять, как правильно заботиться о близких, которые не могут делать этого самостоятельно, есть у участников проекта "Школа родственного ухода" и Симуляционного центра обучения навыкам профессионального ухода. Их специалисты подскажут, какие практические умения нужны для домашнего ухода за пожилым родственником и как помочь ему преодолеть психологические сложности. Кроме того, они направят в наиболее подходящее сообщество людей в схожей жизненной ситуации.

Для горожан, нуждающихся в особой заботе, также существуют услуги надомного обслуживания. Более того, подбирать себе индивидуальный набор услуг можно через мобильное приложение.

Постоянная поддержка оказывается пожилым горожанам, которые живут в современных геронтологических центрах. Здесь им оказывается профессиональный уход по самым высоким стандартам. Притом жители центра не только укрепляют свое здоровье, они продолжают вести активную жизнь: занимаются творчеством, общаются с другими людьми и сохраняют физическую активность.

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Лукинова Анна

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