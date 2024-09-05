Центры московского долголетия запустили еженедельные творческие вечера

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В центрах московского долголетия запустили еженедельные творческие вечера, на которых участники изучают классическую музыку, смотрят фильмы и проводят встречи бардовских клубов, сообщили на портале мэра и правительства Москвы.

134 центра московского долголетия работают для горожан "серебряного" возраста. Там пенсионеры занимаются музыкой, иностранными языками, кулинарией, теннисом и многим другим. В Москве организованы примерно 170 групп, в которых участники заняты в музыкальной или кинематографической деятельности.

Каждый центр подготовил уникальную досуговую программу, которую утвердили сами участники. В центре в Текстильщиках в рамках новой программы состоялись выступления пианистов – 15-летнего Матвея Бронникова и 101-летнего Виталия Войдеко. В центре "Филевский Парк" прошел концерт скрипачки Валерии Стемасовой, которая выступала с Николаем Басковым и Дмитрием Хворостовским перед москвичами пожилого возраста.

Посетительница центра "Проспект Вернадского" Ирина Неунылова рассказала, что кинопоказы в компании других участников "Московского долголетия" приносят ей больше удовольствия, чем походы в кинотеатр.

"Всегда интересно послушать мнение со стороны и обратить внимание на детали, которым ты сам не придал значения", – отметила она.

Участники "Московского долголетия" ежедневно посещают экскурсии, культурные места и показы. 3 сентября 20 участников проекта приняла гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова с экскурсией по зоосаду. Москвичи старшего поколения прослушали лекцию по особенностям содержания животных в зоопарке и истории создания вольера для хищных птиц.