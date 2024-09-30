Ракова: самому пожилому жителю Москвы исполнилось 108 лет

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Самому пожилому жителю столицы исполнилось 108 лет. При этом в Москве проживают более 413 тысяч человек, чей возраст превышает 80 лет, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова в беседе с РИА Новости.



Из 413 тысяч человек старше 80 лет 1 020 москвичей в этом году отметили 100-летний юбилей.

Ранее Ракова рассказала, что в ближайшее время средняя продолжительность жизни в Москве перешагнет порог в 80 лет, и сразу после новой планкой станет 100 лет.

В свою очередь, премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал, что в 2030 году средняя продолжительность жизни в РФ должна составить 78 лет и превысить 80 лет в 2036-м. В российских селах этот показатель к 2030 году должен увеличиться до 77,5 года.