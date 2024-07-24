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24 июля, 11:49

Общество

Голикова заявила, что продолжительность жизни на селе должна достигнуть 77,5 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ожидаемая продолжительность жизни на селе в РФ благодаря реализации нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" к 2030 году должна увеличиться до 77,5 года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на форуме "Здоровое общество".

"Мы определили верхнеуровневые показатели национального проекта – ожидаемая продолжительность жизни (составляет. – Прим. ред.) 78 лет к 2030 году, ожидаемая продолжительность жизни при рождении сельского населения – вы видите повышающийся тренд этого показателя", – передает ТАСС слова Голиковой, сказанные в ходе пленарной сессии "Как увеличить продолжительность здоровой и активной жизни?"

В презентации вице-премьера указано, что в настоящее время ожидаемая продолжительность жизни на селе равна 72,1 года, но к 2030 году она должна составить 77,5 года.

Ранее Михаил Мишустин заявил, что средняя продолжительность жизни в РФ должна составить 78 лет в 2030 году и превысить 80 лет в 2036-м. Мишустин подчеркивал, что результатом нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" должен стать значительный рост долголетия россиян.

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