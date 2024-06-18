Мишустин: средняя продолжительность жизни должна вырасти до 78 лет к 2030 году

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Средняя продолжительность жизни в РФ должна увеличиться до 78 лет в 2030 году и превысить 80 лет в 2036-м. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Разрабатывается новый нацпроект "Продолжительная и активная жизнь", главным результатом этого проекта должно стать существенное увеличение долголетия наших граждан", – цитирует его РИА Новости.

По словам главы правительства, в состав национального проекта включат 11 федеральных проектов, по которым активно ведется работа.

Во время послания Федеральному собранию 29 февраля Путин объявил о старте или продлении таких программ и нацпроектов, как "Приоритет 2030", "Кадры", "Семья", "Молодежь России", "Продолжительная и активная жизнь" и "Земский работник культуры".

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что задачи в рамках нацпроекта "Здравоохранение" выполнены на 99,5%. Также она рассказала, что нацпроект "Продолжительная и активная жизнь" будет правопреемником проекта "Здравоохранение".

