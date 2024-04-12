Путин поручил разработать основные принципы подготовки новых нацпроектов

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Владимир Путин поручил кабмину разработать и представить основные принципы подготовки новых нацпроектов и подходы к их финансированию. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Срок исполнения поручения установлен до 30 апреля. Согласно нему, подготовленные принципы рассмотрят на совместном заседании Госсовета и президентского Совета по стратегическому развитию и нацпроектам при участии глав регионов.

Ранее Владимир Путин во время совещания с членами правительства заявлял, что в России уже сформирована устойчивая база для реализации новых национальных проектов.

По его словам, нацпроекты необходимо запустить в следующем году. Президент РФ призвал приступать к работе над проектами немедленно и спланировать все детально.

Он объяснил, что такое планирование призвано объединить в одной логике все уровни власти. Путин также порекомендовал выстраивать целостную систему управления нацпроектами.