Правительство РФ одобрило выделение средств на проекты по уходу за пожилыми и инвалидами

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Кабмин РФ одобрил выделение денежных средств на проекты по созданию системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Об этом сообщается на сайте российского правительства.

Так, в 2024 году Минтруду России из резервного фонда кабмина будут выделены деньги для реализации региональных проектов по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании.

Средства выделят на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография".

Проектом распоряжения предусматривается распределение субсидий 88 регионам.

Ранее Владимир Путин рассказал о создании базы для новых нацпроектов. Президент РФ призвал приступать к работе над проектами немедленно и спланировать все детально.

Во время послания Федеральному собранию 29 февраля глава государства объявил о старте или продлении таких программ и нацпроектов, как "Приоритет 2030", "Кадры", "Семья", "Молодежь России", "Продолжительная и активная жизнь" и "Земский работник культуры".



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