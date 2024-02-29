29 февраля, 13:17Общество
Путин поручил запустить в 2024 году новый нацпроект "Молодежь России"
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Владимир Путин поручил в текущем году запустить в стране новый национальный проект "Молодежь России". С инициативой он выступил в ходе оглашения послания Федеральному собранию.
По мнению главы государства, завтрашний день России определяется стремлением молодого поколения, в частности, его успехами, достижениями и ориентирами. Это является важнейшим залогом и гарантии суверенитета РФ, и продолжения истории страны.
"Предлагаю консолидировать позитивный опыт в сфере молодежной политики и уже в этом году запустить новый национальный проект "Молодежь России", – сказал Путин.
В настоящее время в РФ функционирует "Движение первых". Присоединиться к нему могут молодые люди в возрасте до 25 лет.
В начале февраля участники движения на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве исполнили вместе с Владимиром Путиным гимн РФ. Тогда состоялся съезд членов объединения, на котором присутствовали 1 100 человек из разных регионов страны.
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