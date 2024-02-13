Путин поручил организовать конкурс наставников "Быть, а не казаться!"

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Сергей Ильин

Владимир Путин поручил организовать общероссийский конкурс для наставников "Быть, а не казаться!", который будет направлен на вовлечение россиян в патриотическое воспитание. Соответствующий документ был размещен на сайте Кремля.

Данное поручение было дано Росмолодежи, Минпросвещения РФ, Ассоциации волонтерских центров, Общероссийскому общественно-государственному движению детей и молодежи "Движение первых", обществу "Знание" и Центру развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи. Доклад о его исполнении необходимо предоставить к 1 июля.

Вместе с тем президент РФ дал поручение своей администрации направить в правительство инициативы по повышению роли и престижа педагога и наставника. Ответственным Путин назначил помощника главы страны Игоря Левитина. В документе подчеркивается, что поручение необходимо выполнить до 1 марта.

Также российский президент поручил правительству и комиссии Государственного совета РФ по направлению "Образование" подвести итоги пилотного проекта по снижению бюрократической нагрузки на педагогов. Ответственными стали премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель комиссии Государственного совета РФ по направлению "Образование", губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Глава государства ожидает доклад к 1 октября.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, обязывающий образовательные организации размещать на фасадах зданий флаг России. Меру планируют распространить на все образовательные организации независимо от форм собственности. Речь идет о вузах, колледжах, школах, гимназиях и лицеях.

"Жизнь в большом городе": патриотическое воспитание