01 февраля, 20:46Общество
В ГД внесли проект об обязательном вывешивании флага РФ на зданиях вузов и колледжей
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В Госдуму внесли законопроект, обязывающий образовательные организации размещать на фасадах зданий флаг России. Соответствующий документ появился в электронной базе нижней палаты парламента.
Меру планируют распространить на все образовательные организации независимо от форм собственности. Речь идет о вузах, колледжах, школах, гимназиях и лицеях.
"В законе "Об образовании" мы закрепили, что основной принцип образования – это единство обучения и воспитания. А гражданское, патриотическое воспитание – неотъемлемая его часть", – прокомментировала ТАСС председатель комитета ГД по просвещению Ольга Казакова.
В случае принятия закона он вступит в силу с 1 сентября 2024 года.
Ранее ГД вернула студентам соцдоплаты к пенсиям во время работы в студотрядах. Речь шла о деятельности в период каникул, которая осуществляется в студотрядах по трудовым договорам.
"Жизнь в большом городе": патриотическое воспитание
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