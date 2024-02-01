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01 февраля, 20:46

Общество

В ГД внесли проект об обязательном вывешивании флага РФ на зданиях вузов и колледжей

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Госдуму внесли законопроект, обязывающий образовательные организации размещать на фасадах зданий флаг России. Соответствующий документ появился в электронной базе нижней палаты парламента.

Меру планируют распространить на все образовательные организации независимо от форм собственности. Речь идет о вузах, колледжах, школах, гимназиях и лицеях.

"В законе "Об образовании" мы закрепили, что основной принцип образования – это единство обучения и воспитания. А гражданское, патриотическое воспитание – неотъемлемая его часть", – прокомментировала ТАСС председатель комитета ГД по просвещению Ольга Казакова.

В случае принятия закона он вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Ранее ГД вернула студентам соцдоплаты к пенсиям во время работы в студотрядах. Речь шла о деятельности в период каникул, которая осуществляется в студотрядах по трудовым договорам.

"Жизнь в большом городе": патриотическое воспитание

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