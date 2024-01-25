В ГД предложили создать психологическую службу для работы с молодыми семьями

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Думский депутат Татьяна Дьяконова выступила с предложением создания психологической службы для работы с молодыми семьями на базе общественных пространств. Идею она высказала в ходе обсуждения в ГД проекта стратегии молодежной политики в РФ на период до 2030 года, передает РИА Новости.

Депутат Госдумы Вячеслав Дамдинцурунов, в свою очередь, предложил в части развития в молодежной среде физической культуры, спорта дополнить проект новыми пунктами в данном направлении. Он считает, что в данный момент не в полной мере используются возможности детско-юношеского, школьного и студенческого спорта.

Помимо этого, он уверен, что нужно предусмотреть отражение понятия молодежного туризма в стратегии как составной части молодежной политики. В стратегии следует закрепить понятия патриотического и военно-патриотического воспитания. Это станет основой для дальнейшей законопроектной деятельности в соответствующем направлении, заявил депутат.

Дамдинцурунов подчеркнул, что предложен к внесению ряд дополнений в части профилактики антиалкогольной, антитабачной и антинаркотической работы с молодежью.

Между тем депутат ГД Алена Аршинова заявила, что у молодежи есть запрос на справедливость, его нужно искать в стратегии молодежной политики.

Стратегия молодежной политики в РФ до 2030 года проходит публичные общественные обсуждения. Ее могут принять к весне 2024 года, отмечала ранее глава Росмолодежи Ксения Разуваева.

Ранее Владимир Путин заявил, что российские власти удерживают льготную ставку по ипотеке для молодых семей в размере 6%, несмотря на увеличение Центробанком РФ ключевой ставки.

До этого комитет Госдумы по защите семьи не поддержал законопроект ЛДПР о единовременной выплате в 10 тысяч рублей для молодоженов. Председатель профильного комитета нижней палаты парламента Нина Останина заявила, что поддерживать молодоженов следует глобально. По ее словам, это должен быть комплекс мер, а не одна выплата в размере 10 тысяч рублей.

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