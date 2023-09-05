В ГД предложили сделать краеведение обязательным школьным предметом

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил создать региональные образовательные программы по краеведению для средних школ. Соответствующее письмо он направил главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову, передает RT.

По его мнению, в последние 20 лет федеральные власти приложили значительные усилия для реализации программ, которые направлены на развитие патриотического воспитания молодежи.

При этом, продолжил он, большую роль в развитии патриотизма изначально играет воспитание любви к родному краю, знакомство детей с традициями, местной историей, особенностями культуры и биографиями заслуженных и известных земляков.

Также Хамзаев предложил разработать федеральную концепцию изучения истории родного края.

Ранее министерство образования Московской области порекомендовало региональным школам не задавать ученикам домашнее задание и не ставить оценки в течение первой учебной недели до 8 сентября. Сотрудники Минобразования приняли данное решение после того, как пообщались с директорами учебных заведений, педагогами и родителями.

Также с 1 сентября в трех школах Москвы ученики начали изучать африканские языки. Так, в школе № 1517 и школе Центра педагогического мастерства в качестве второго иностранного языка будут изучать суахили, в школе № 1522 – амхарский.

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