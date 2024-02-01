Путин исполнил гимн России вместе с участниками "Движения первых"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Владимир Путин исполнил гимн РФ вместе с участниками "Движения первых". Глава государства встретился с представителями объединения в рамках посещения выставки-форума "Россия" ​на ВДНХ.

В четверг, 1 февраля, состоялся II съезд Российского движения детей и молодежи. На кадрах видно, как участники поют гимн, а президент им подпевает.



Путин посещает выставку уже четвертый раз. 16 января глава государства в ходе очередного осмотра экспозиции заявил, что выставку могут продлить на летний период.

Президент назвал форум удачным экспериментом, во время которого удалось показать, что было сделано в России за последние десятилетия.