Путин сообщил о возможном продлении выставки "Россия" на ВДНХ

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Работу выставки-форума "Россия" на ВДНХ могут продлить после 12 апреля на летний период. Об этом рассказал Владимир Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов страны.

"Большое количество людей приезжает в Москву, миллионы людей с удовольствием придут", – отметил он.

По словам президента РФ, власти подумают над тем, как можно будет отразить опыт проведения мероприятия на страну. Также Путин назвал выставку удачным экспериментом, во время которого показали, что было сделано в России за последние десятилетия.

"Как шла страна, какие задачи решала, что получилось, что удалось, может быть, где-то что-то не получилось, но в целом наша с вами общая работа привела к таким результатам, о части которых можно рассказать и показать их на этой выставке", – подчеркнул глава государства.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что на выставке уже побывали более 4 миллионов человек.

Выставка проходит в Москве с 4 ноября 2023 года. В ее мероприятиях задействованы более 1,5 тысячи волонтеров, которые перед открытием прошли специальную подготовку.

В декабре прошлого года ее во второй раз посетил Владимир Путин. Он осмотрел стенды регионов и затем выступил на пленарном заседании съезда "Единой России".

В ходе посещения выставки глава государства ознакомился со стендами Архангельской, Омской, Тюменской областей, а также Красноярского и Приморского края. Более того, Путину продемонстрировали стенд Санкт-Петербурга.

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