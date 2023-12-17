Путин осмотрел павильон "Регионы России" на ВДНХ

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Владимир Путин в ходе второго посещения выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве осмотрел павильон, посвященный российским регионам. Об этом сообщает RT.

Павильон № 75 "Регионы России" президенту представила гендиректор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Наталья Виртуозова.

В ходе посещения выставки глава государства ознакомился со стендами Архангельской, Омской, Тюменской областей, а также Красноярского и Приморского краев. Более того, Путину продемонстрировали стенд Санкт-Петербурга.

17 декабря на ВДНХ состоялся съезд партии "Единая Россия". В ходе него члены партии заявили о поддержке Путина на предстоящих президентских выборах.

Сам Путин, выступая на съезде, поблагодарил ЕР за поддержку и попросил партию и дальше сотрудничать с общественными и политическими движениями страны.



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