Тематический трек "Современная образовательная среда" открылся на форуме "Россия"

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

Новый тематический трек "Современная образовательная среда" появился на ВДНХ на выставке-форуме "Россия". Посетители в игровой форме смогут познакомиться с достижениями столицы в сфере образования, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"С 16 по 28 января их ждут викторины, квизы, деловые игры и мастер-классы. В первый день программы эксперты центра финансовой грамотности столичного департамента финансов предложат гостям решить финансовую головоломку. Главная задача – объяснить значение терминов или выполнить задание, связанное с личными финансами", – говорится в сообщении.

Ежедневно гости ВДНХ могут присоединяться к викторине "Играй в Москву", которую создали по интерактивным семейным маршрутам одноименной программы Мостуризма. Ее участники получат возможность узнать некоторые факты о городе и выиграть сувениры.

В материале добавили, что для гостей организуют в том числе мастер-классы. Так, 16 января посетители получат возможность создать авторские открытки с акварельным пейзажем, а 17 января – силуэт животного из цветного картона.

Уже 18 января для гостей проведут мастер-классы по изготовлению масок, занятия по развитию гибких навыков для трудоустройства, 19 января – по изобразительному творчеству. 21 января организаторы пригласили на научное шоу "Суперлаборатория", 24 января – на занятие по интонации для вокалистов, а 25 января – на урок по ораторскому искусству.

Посетители смогут послушать экспертов, которые расскажут про развитие образования в Москве, поделятся опытом и дадут советы для личностного роста. 16 января гости узнают, как центр занятости "Моя карьера" четвертый год помогает москвичам найти работу и построить карьеру. В этот же день в пространстве выступят учителя. Посетителям расскажут про эффективность и удобство "Московской электронной школы".

Ранее стало известно, что креативное пространство "Кинокампус Горького" и Минкультуры РФ организуют серию бесплатных занятий для подростков по кинопроизводству в павильоне № 19 "Атом" на ВДНХ в рамках выставки-форума "Россия". Как отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина, принять участие в проекте смогут ребята от 14 до 17 лет.

На ВДНХ проходит Международная выставка-форум "Россия"