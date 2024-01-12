Семейный форум "Родные – Любимые" откроется 19 января на выставке "Россия"

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Семейный форум "Родные – Любимые" пройдет с 19 по 23 января на форуме-выставке "Россия" на ВДНХ, сообщила пресс-служба экспозиции, пишет РИА Новости.

"Форум станет пространством для объединения династий со всей страны, диалога поколений и сотворчества детей и взрослых, представит достижения отраслей и компаний через призму успехов семей, семейных традиций и ценностей", – уточнили в пресс-службе.

В первый день работы форума гостей мероприятия ждет праздничный концерт на главной уличной сцене выставки. Подчеркивается, что любой посетитель сможет принять участие в мероприятии. Для этого во всех павильонах выставки "Россия" с 20 по 22 января будут проходить семейные дни.

Уточняется, что в рамках дней пройдут конкурсы, лекции, мастер-классы, постановки, экскурсии, дегустации, семейное катание на коньках и многое другое. Также в этот период состоится ряд мероприятий с известными персонами, представителями знаменитых семей и профессиональных династий, уточнили в пресс-службе.

"Церемония закрытия в павильоне "Регионы России" 23 января также будет сопровождаться концертной программой", – заключили там.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что открытие форума будет связано с официальным началом Года семьи в России. По ее словам, федеральный план мероприятий уже утвержден. Теперь на его основе все субъекты РФ должны утвердить собственные планы проведения мероприятий.

Указ Владимира Путина о проведении Года семьи был опубликован 22 ноября 2023 года.

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