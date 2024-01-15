Участники форума на выставке "Россия" обсудили значимость муниципальной власти

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Главной миссией муниципальных служащих является служение на благо страны и народа, поскольку они находятся ближе всего с гражданами. Об этом в ходе форума "Малая Родина – сила России" сообщил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Участниками форума стали 7,5 тысячи представителей муниципальных образований из 89 регионов государства. В его рамках они обсудили значимость муниципального уровня власти.

"Муниципальная служба – не просто работа, это служение. За этими словами стоят ценности – установки, формирующие и мотивацию, и в конечном счете результат", – цитирует Кириенко "Газета.ру".

Вместе с тем глава Новгородской области Андрей Никитин подчеркнул, что мероприятие стало важным событием, поскольку по итогам дискуссий могут произойти изменения в работе муниципалитетов.

В частности, участники подняли на обсуждение вопросы развития человеческого потенциала и профессионального совершенствования. По словам ректора РАНХиГС, гендиректора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова, на сегодняшний день в стране успешно работает механизм соцлифтов.

"Для тех, кто хочет развиваться по карьерной лестнице в системе госуправления, в президентской академии создана широкая линейка программ", – добавил он.

Ранее Кириенко сообщил, что интерес к международной выставке "Россия" на ВДНХ в Москве превысил в несколько раз ожидания организаторов. По его словам, все, что представлено на выставке, является предметом гордости. При этом политик заявил журналистам, что сам еще не успел обойти всю выставку.

На ВДНХ проходит Международная выставка-форум "Россия"