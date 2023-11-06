Кириенко заявил о превышающем ожидания организаторов интересе к выставке "Россия"

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок

Интерес к международной выставке "Россия" на ВДНХ в Москве превысил в несколько раз ожидания организаторов, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, пишет "Интерфакс".

"Уже количество людей, которые приходят каждый день, в разы превосходит планы, которые изначально были у организационного комитета", – сказал Кириенко в ходе финала всероссийского конкурса "Большая перемена" в "Артеке".

По его словам, все что представлено на выставке – является предметом гордости.

"Но все то, что сегодня является предметом гордости, когда-то было чьей-то мечтой", – объяснил он.

При этом политик признался журналистам, что сам еще не успел обойти всю выставку. Ранее он заявлял, что обход всех павильонов может занять до пяти-шести дней.

Выставка-форум "Россия" стартовала 4 ноября, она продлится до 12 апреля 2024 года. Посетителям доступны экспозиции регионов России, а также федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

В первый день ее работы, 4 ноября, гостями выставки стали почти 200 тысяч человек, отмечали организаторы мероприятия.

На ВДНХ проходит Международная выставка-форум "Россия"